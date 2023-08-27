每個人對待感情的態度不同，有些人對於猛烈追求毫無抵抗力，即使沒感覺依舊願意給機會，不過，《摘星工廠》運勢專欄指出，天蠍座、水瓶座、處女座不輕易愛上一個人，就算對方掏心掏肺付出，若自己毫無感覺，依舊不會被打動，認為愛情這件事從來都不能勉強。

▍天蠍座

天蠍座對於愛情始終保持認真、嚴肅、謹慎的態度，他們不輕易愛上一個人，只有能真正走進自己內心，或完全中意的人才願意交付真心；若天蠍不愛就算對方付出再多，依舊不會被打動，哪怕把真心掏出來給對方看也不管用，因為在他們看來，愛情這件事從來都不能勉強。

▍水瓶座

水瓶座始終忠於自己的真實情感，若是喜歡，不管對方做任何事都能輕易被打動；反之若不愛，那麼絕不會勉強接受一份感情，就算掏心掏肺付出，他們也依舊無動於衷，甚至會無情拒絕讓對方死心，認為別浪費時間在自己身上，因為水瓶是不會答應交往的。

▍處女座

處女座個性冷靜且非常有自制力，對待愛情也依舊如此，他們清楚知道自己喜歡的類型，若遇不到心中符合條件的人，寧可單身也不願隨便接受，特別是對方死纏爛打追求，但自己就是沒感覺，更不會輕易交出真心，哪怕對方愛到癡狂的把真心掏出來，處女也不會為此心動的。