花蓮縣文化局今年再次邀請藝術家撒部‧噶照，在豐濱鄉秀姑巒溪出海口打造全新的大型公共藝術品「跟著太陽月亮」，用線條及自然資材，鼓勵大家認識部落的環境文化，學習順應自然的循環與規律。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣文化局2020年邀請藝術家撒部‧噶照，在豐濱鄉秀姑巒溪出海口打造大型公共藝術品「交織」，今年初卻遭強風摧毀，相當可惜。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

座落在花蓮縣豐濱鄉靜浦部落秀姑巒溪出海口的公共藝術品「交織」，曾獲文化部「環境融合獎」殊榮，今年初遭強風摧毀，文化局考量藝術品已成地方觀光亮點，再次邀請創作者撒部‧噶照為當地打造全新作品「跟著太陽月亮」，用線條及自然資材，鼓勵大家認識部落的環境文化，學習順應自然的循環與規律。

花蓮藝術家撒部‧噶照2020年在文化局「公共藝術補助計畫提案」經費挹注下，利用漂流木、竹子及海岸撿拾的海廢元素，在秀姑巒溪出海口製作大型公共藝術品「交織」，因作品創作理念與當地環境相呼應，傳遞環境保護意念，2022年獲文化部公共藝術獎之「環境融合獎」殊榮。

由於秀姑巒溪出海口在冬季期間風勢強勁，「交織」今年初不幸被狂風摧毀，回到自然的懷抱，文化局考量大型公共藝術品已成當地觀光亮點，且能傳達地方文化，決定利用公共藝術專戶經費規畫的「秀姑巒溪出海口Cepo'（者播）區域公共藝術設置亮點計畫」，再次邀請撒部‧噶照重新量身打造新作品「跟著太陽月亮」。

撒部‧噶照表示，秀姑巒溪出海口是阿美族古老部落Cepo’區域，擁有豐富的自然資源、生態環境及族群文化，出海口中間有個奚卜蘭島，北邊現為港口部落，南邊為靜浦部落，是片山、川、海洋環境交織與人文薈萃之地。

他說，新作品是當地的自然環境與人文景觀為創作發想，部落未接觸現代科技知識前，透過太陽、月亮等大自然給予的訊息，進行農耕、上山狩獵採集、下海捕撈漁獵等日常，利用創作頌讚看似平常的自然規律循環與變化，感恩土地、海洋、山川、萬物賜與的豐饒，及生長在這塊土地上人們的育養之情。

撒部‧噶照創作「跟著太陽月亮」期間，邀請部落學童、家長參與田土塑形作品的泥塑工作，將太陽與月亮線條融入作品曲線，並請居民在主體上種植攀爬植物，期待未來能透過綠意盎然的作品，鼓勵部落下一代及民眾認識當地的環境與文化，順應自然的循環與規律，傳承美麗的土地、山川、海洋與文化。