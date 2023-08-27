運動後肌肉痠痛是許多人的惡夢，台灣1篇醫學論文證實蔬果汁對運動後延遲性肌肉痠痛的好處，尤其推薦酸櫻桃、石榴。營養師建議1天最多喝1至2杯，平時固定飲用的抗發炎效果更好。

說到改善肌肉損傷，過去多認為蛋白質、碳水化合物有幫助，蔬果飲食是否能緩解運動後所造成的延遲性肌肉痠痛（DOMS），今年1篇刊登在台灣家庭醫學雜誌，由大林慈濟醫院家庭醫學科、中醫部及高功能運動醫學中心合作的論文給出答案。

這篇論文的作者之一、嘉義大林慈濟醫院家庭醫學科主治醫師莊崇怡告訴中央社記者，透過系統性文獻回顧，發現富含花青素的果汁確實對於運動引起的肌肉損傷有一定的幫助，適合許久沒運動者，若運動後造成延遲性肌肉痠痛，可透過飲用果汁縮短不適期。

酸櫻桃和石榴是最有可能促進損傷肌肉恢復的食物，可能歸因於發炎和組織氧化損傷減少，以酸櫻桃為例，其內含的花青素可能透過抑制前列腺素（prostaglandin）為媒介的環氧合酶（COX），達到限制與發炎症狀相關的疼痛。莊崇怡說，這個機轉和吃非類固醇消炎藥一樣。

莊崇怡提到，民眾不一定只能喝現榨酸櫻桃、石榴果汁，無高度含糖的市售產品也可作為選項，100%原汁或稀釋飲用也不會造成影響。這次研究目的是找尋天然蔬果食品是否對於運動痠痛有幫助，蔬果汁補充品或內含蔬果萃取的膠囊等非單純的食物，較類似保健品，因此排除在外。

營養師林世航說，果汁通常含糖量較高，多喝有害無益，不論是酸櫻桃或石榴現榨果汁，建議1天最多喝1至2杯無加糖果汁，可獲得身體所需的養分，若平時可以保持固定飲用習慣，人體抗氧化物較高，運動過後，壓下發炎反應效果會好過於突然運動後才喝。

林世航提到，現榨果汁沒有添加防腐劑，建議民眾現榨現喝，才能確保新鮮度，同時也提醒並不是每個人都適合透過蔬果汁改善運動痠痛，有腎臟病及糖尿病等慢性患者，若想嘗試酸櫻桃或石榴現榨果汁改善運動痠痛，應該先詢問門診醫師，專業評估可行性。（編輯：張雅淨）1120827