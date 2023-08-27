機捷盃街舞大賽霹靂舞Battle賽冠軍Looperz。（寬寬整合行消提供）

2023捷運盃街舞大賽為響應嘻哈文化50周年，特別擴大於北投機廠舉辦嘻哈嘉年華，經過參賽選手們激烈對決之後，選出本屆捷運盃排舞賽Adult組以及霹靂舞Battle賽優勝選手，排舞賽Adult組冠軍為Saucy Mochi、亞軍為Iron gyal、季軍為FLEXIBLE；霹靂舞2 on 2 Battle賽冠軍由Looperz奪下，亞軍為soul musician，季軍則是City4 Kirin。

霹靂舞亞軍soul musician認為，一來到比賽場館就有一種嘻哈文化50周年的感覺，因為嘻哈一開始就是來自街頭、來自車站、來自捷運，這場機捷盃街舞大賽有非常不一樣的氣氛，「主辦邀請觀眾來看我們做這件事的時候，就有一股很大的應援的能量，無論我們是否失敗、成功、沒對到音樂，或是動作沒辦法讓人家理解，但都會讓我們感受到我被欣賞。」

霹靂舞冠軍Looperz則感性表示，去年他們就有報名捷運盃，但在海選階段遭到淘汰，兩人為此苦練一年，約定今年一定要晉級、甚至是拿冠軍，「我們今年比賽抱著很強的野心，目標不會只是晉級，還要證明自己。」

霹靂舞將成為2024巴黎奧運比賽項目，不只讓台灣看見奪牌的可能，也帶動霹靂舞運動的盛行，而捷運盃作為街舞競賽領頭羊，霹靂舞Battle賽吸引超過80組霹靂舞好手報名參賽，競爭十分激烈。

主辦單位在霹靂舞Battle賽更邀請來自美國的傳奇霹靂舞舞者Poe One擔任評審，同時他也是知名霹靂舞動作「Air chair」的創造者，不只指導過許多知名舞團，更曾與瑪丹娜、「小甜甜」布蘭妮、克莉絲汀阿奎萊拉等知名藝人合作，影響了全世界許多B-boy、B-girl。

排舞賽事則邀請3組各具風格的國外舞者擔任評審，第1組為來自韓國的Waacking女神MARID，第2組為來自日本的Hip-Hop&House雙刀流舞者 Takesaburo，曾為藝人TRF、W-inds、V6等人編舞和伴舞，第3組為國際女子舞團Femme Fatale，由3位來自不同國家的成員Marie、Dassy、Lily組成，曾與瑪丹娜、小賈斯汀等藝人合作，可以說是「女力」的最佳代表。