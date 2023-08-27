大陸綜藝節目《中國好聲音》自李玟生前控訴節目不公、受辱的音檔流出後，許多內幕接連被爆出，讓許多人對於節目的真實性與公正性產生質疑，如今一名微博博主再度出面爆料，有一位女選手的冠軍是用3000萬人民幣（約1.27億台幣）買來的；對此，網友根據該爆料的線索點名張碧晨與單依純。

一位自稱《好聲音》前製片人的博主爆料，歷屆《好聲音》冠軍中有一位女選手的冠軍是用3000萬人民幣（約1.27億台幣）買來的，且名字大家非常熟悉；一番話在網上瞬間引起討論，而歷屆《好聲音》共誕生了5位「女冠軍」，分別是張碧晨、邢晗銘、單依純、伍珂玥、梁玉英。

《好聲音》歷屆共誕生了5位「女冠軍」。（圖／擷取自微博）

因此網友分析，張碧晨是《好聲音》第一位女冠軍，也是發展最好的，且她在參加節目之前就已經是職業歌手，在韓國發展了幾年，至於單依純則是公認的「富二代」，她參加節目時就已經擁有了自己的公司和品牌，讓網友認為，她可能會為提高自己的知名度和影響力，才會花錢買冠軍。

張碧晨(左)、單依純遭網友點名。（圖／張碧晨、單依純微博）

不過，這位博主並沒有提供相關證據，加上網友都是根據博主提供的資訊進行推測，所以有人指出這樣的爆料，「只是為了製造話題和炒作」這些女選手也許都是憑藉自己的實力贏得了冠軍，如果因節目的爭議，連帶選手們遭外界誤會，將會抹煞了選手們的努力。