雲林縣登革熱持續延燒，至26日累積確診個案已達258例，其中古坑鄉最多，其次為斗六市，之前古坑鄉巳掛警戒布條，這幾天斗六市與西螺鎮也掛出警戒布條，縣衛生局27日表示西螺鎮目前雖未傳出個案，但有1名遊民快篩陽性等待PCR確認中，因此在遊民經常進出的大橋公園掛布條提醒民眾。

雲林縣登革熱個案至26日達258例，包括古坑鄉219例、斗六市31例、台西鄉1例、虎尾鎮1例、林內鄉2例、斗南鎮2例、莿桐鄉1例、大埤鄉1例，防疫人員已進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，並動員孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，降低疫情擴散風險。

衛生局表示，西螺鎮尚未傳出個案，但有1名遊民因身體不適到醫院就診，經快篩呈現陽性，目前等進一步PCR才能確認是否確診，這名遊民經常進出大橋公園，公所已於大橋公園處掛警戒布條，提醒民眾近期盡量不要到公園，並在26日大面積清潔消毒公園。

衛生局說，斗六市梅南段與黃厝段目前評估為登革熱高風險段，梅南段靠近古坑鄉，有許多筍園，請農民進入農地一定要作好防護，盡速清除農地積水容器等病媒蚊孳生源，若出現高燒、頭痛、後眼窩痛、食慾不振等症狀，一定要馬上就醫。

衛生局指出，近日雲林常有雷陣雨，很容易出現積水情況，雨後又豔陽高照，高溫下孑孓孵化更快，所以民眾一定要持續清除積水容器與小水窪，否則就會成為白線斑蚊孳生源。登革熱屬「環境病」，唯有徹底清除孳生源，才是防治登革熱的根本之道。