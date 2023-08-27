蛋價評議委員會昨天召開，與會的蛋農原本希望在9月開學前夕，可以調高雞蛋價格每台斤2元至3元，最後決定等開學後再做討論，幅度則可能會再調整2元至3元，但仍未拍板定案。
目前雞蛋價仍維持產地價每台斤40.5元及批發價50元水準，雞農原本希望能夠調漲2至3元因應成本增加。台北市蛋商公會理事長林天來說，目前還沒有要調整，要調整的話可能等開學後再說，幅度則可能是2元至3元，目前仍未拍板定案，有共識的話可透過視訊開會決定。
蛋價評議委員會昨天召開，與會的蛋農原本希望在9月開學前夕，可以調高雞蛋價格每台斤2元至3元，最後決定等開學後再做討論，幅度則可能會再調整2元至3元，但仍未拍板定案。
目前雞蛋價仍維持產地價每台斤40.5元及批發價50元水準，雞農原本希望能夠調漲2至3元因應成本增加。台北市蛋商公會理事長林天來說，目前還沒有要調整，要調整的話可能等開學後再說，幅度則可能是2元至3元，目前仍未拍板定案，有共識的話可透過視訊開會決定。
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