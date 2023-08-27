尼日軍事統治者昨要求法國駐尼日大使離境，但遭法國拒絕；今天尼日首都尼阿美聚集上萬名群眾，力挺上月發生的軍事政變。（圖/路透社）

尼日軍事統治者昨天要求法國駐尼日大使在48小時內離境，但遭法國拒絕；今天尼日首都尼阿美（Niamey）聚集上萬名群眾，力挺上月發生的軍事政變。

法新社報導，尼日最大、有3萬個座位的康傑體育館（Seyni Kountche stadium）坐滿2/3群眾，並傳出巫巫茲拉（vuvuzelas）的喇叭聲響。

在體育館看台上，看得到尼日、阿爾及利亞和俄羅斯的國旗；在球場中央，身著尼日國旗色的雜技演員正在表演。

民眾布巴卡（Ramatou Ibrahim Boubacar）說：「我們有權選擇自己想要的合作夥伴…法國必須尊重這選擇。」

布巴卡從頭到腳都穿戴著尼日國旗，她表示，「60年來，我們從未真正獨立過，直到政變那天」才有所改變。

布巴卡又說，全國都支持「國家國土保衛委員會」（National Council for the Safeguard of the Homeland，CNSP）。

「國家國土保衛委員會」7月26日推翻民選總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）的政府後奪取政權； 該委員會由軍事將領蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）領導，他目前已將前殖民統治者法國當作新目標。

國家國土保衛委員會成員阿馬多（Obro Amadou）今天對體育館現場群眾表示：「只要尼日還有法國士兵的一天，戰鬥就不會停止。」

尼日外交部昨天以法國大使伊特（Sylvain Itte）拒絕會見新領導人，且法國政府各項舉動「違反尼日利益」為由，宣布伊特在48小時內離境。

法國方面已拒絕尼日這項要求，並表示「政變發起人無權提出這項要求」 。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）11208227