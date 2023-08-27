新竹市政府日前獲交通部補助120萬元，投入總經費近1800萬元，改善新竹漁港自行車道路線斷點，串連頭前溪左岸及17公里海岸線，並新增漁港全區指示牌、整理植栽景觀，並將自行車與汽車行駛路線分流，共計改善約1.7公里現已完成並開放。

新竹市長高虹安表示，隨著永續環保意識提升，市府推動公共低碳運輸並增設竹市YouBike站點，更著重改善交通路面的品質，提升人車用路安全，頭前溪左岸及17公里海岸線已擁有完善的自行車道鋪面及指標系統規劃，新竹漁港是兩條路線的匯集點，透過改善自行車道，可讓民眾一路暢騎，欣賞河畔、港埠、海岸沿路美景。

由於原本新竹漁港內既有自行車道，無統一規劃及明確指標，產發處長許智堡說明，這次工程針對南寮大道終點之新港路銜接新港三路及新港一路之人行道辦理改善，重新設計行人專用道及自行車專用道，以提升自行車騎乘環境及安全，新港路旁也已劃設自行車停車空間。

除改善漁港交通路線外，也新增漁港全區指示牌，讓民眾清楚目前所在位置，並順著指引探索新竹漁港。今年更辦理漁港照明燈具更換工程，提升漁民夜間作業的安全性，亦營造新竹漁港整體光環境美感，讓遊客流連忘返，預計今年10月完工，進度已完成80％。

市府重視觀光旅遊帶的延伸及水岸路網的成形，今年7月底已完成看海公園周邊、水資源公園外環、賞蟹步道以南至朝山曬船橋等3段自行車道改善，這次改善新竹漁港周邊自行車道，提供遊客更舒適的騎乘體驗，同步帶動人潮進入漁港，提升產業經濟發展。