烏克蘭2架L-39戰鬥訓練機25日執行戰鬥任務時在空中相撞，造成3名飛行員喪命，其中一名飛行員是呼號為「果汁」的王牌飛行員皮爾希契柯夫（Andrii Pilshchykov）。皮爾希契柯夫是「基輔之鬼」小隊的一員，由於英語能力良好，在戰爭期間代表烏克蘭空軍接受無數外媒專訪，更赴美敦促西方提供戰機。烏國軍方表示，皮爾希契柯夫非常希望駕駛F-16戰機，不過如今飛不到了。
綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）、美國網路媒體The Drive知名軍武新聞部落格「戰區」（The War Zone）報導，烏克蘭空軍指出，這起事故發生在25日，靠近烏克蘭北部的日托米爾州（Zhytomyr），2架L-39戰鬥訓練機在執行作戰任務時在空中相撞，釀成3名飛行員喪命。
失事現場畫面顯示，飛機墜毀在草地上，殘骸支離破碎、有燃燒過的痕跡，只隱約看得出機翼等碎片。
烏克蘭國防部也證實，其中一名喪命飛行員是呼號為「果汁」（JUICE）的皮爾希契柯夫少校。
皮爾希契柯夫被譽為烏克蘭的「王牌」飛行員，是烏克蘭最知名的飛行員之一，去（2022）年俄羅斯入侵烏克蘭初期，皮爾希契柯夫作為「基輔之鬼」（Ghost of Kyiv）小隊的一員，駕駛米格-29戰鬥機（MiG-29）捍衛基輔、烏克蘭中部與北部，他也因為這些空中激戰成名。
戰爭期間，皮爾希契柯夫也因為良好的英語能力，儼然成為烏克蘭空軍的非正式大使，接受無數外媒採訪，描述烏軍與俄軍的激烈作戰。
他曾接受BBC專訪，談及駕駛米格-29戰鬥機攔截敵軍所背負的壓力，「攔截巡弋飛彈，你的任務是拯救地面的人、守住城市，如果你沒有做到，預期有人會死的感覺非常糟，有些人會在幾分鐘內死亡，而你沒有阻止它（發生）」。
皮爾希契柯夫也是敦促西方提供戰機及武器的重要倡導者，去年7月，他與另一名呼號為「月魚」（Moonfish）的飛行員前往華府，向美國國會、五角大廈說明烏克蘭對西方戰鬥機的需求。
他今年6月接受CNN專訪時，解釋了為何烏克蘭需要美國戰機，「我們的反攻會更有效，對我們的地面人員來說會更安全」。
烏克蘭空軍發言人伊納特（Yuriy Ihnat）也在個人臉書發文向皮爾希契柯夫致敬，他說皮爾希契柯夫與美國飛行員保持密切聯繫，他也是敦促西方提供F-16戰機的主要倡議者，「你無法想像他多麼想飛F-16…現在美國戰機即將實現，他卻無法駕駛了，皮爾希契柯夫不只是一位飛行員，他更是一位知識淵博、才華洋溢的飛官」。
伊納特寫道：「他是出色的溝通者，空軍飛機改革的推動者，許多計畫的參與者。」
皮爾希契柯夫去年接受CNN專訪時表示，自己被稱為果汁，是因為訪問美國時，自己不喝酒，反而一直討果汁喝，因此被同袍取了「果汁」的綽號。
目前烏克蘭國家調查局（State Bureau of Investigation）已經對這起事故展開調查，並且將聚焦飛機的技術狀況及是否遵守飛行準備規則。
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