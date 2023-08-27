義媒報導，非洲難民登入義大利熱點拉姆培杜薩島在26日一天之內，難民獲救並登陸的紀錄將被打破。義大利副總理薩爾維尼表示，9月需要新的安全法令，義大利不能成為來自另一半世界難民的登入點。

根據聯合國難民署數據，位於義大利南方的拉姆培杜薩島（Lampedusa）是橫渡地中海的非洲難民入境歐洲的主要地點之一。去年進入義大利總計10.5萬名難民中，超過4.6萬人就是抵達拉姆培杜薩島。

「安莎通訊社」（ANSA）今天報導，義大利隔地中海和非洲最近的拉姆培杜薩島在26日一天之內，難民獲救並登陸的紀錄將被打破。目前拉姆培杜薩島難民人數不到4000人，但鑑於天氣條件良好，預計今、明兩天，至少還會有2000名難民登陸。

報導指出，阿格里真托省（Agrigento）政府正展開相關作業，由於前往拉姆培杜薩島的渡輪數量不足，難以運輸大量難民至省內，因此地方政府已請求政府給予軍事協助，確保政府提供船隻和軍用飛機給拉姆培杜薩島使用。

報導指出，面對拉姆培杜薩島熱點難民爆滿的情況，義大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）表示9月需要新的安全法令，義大利不能成為來自另一半世界難民的登入點。

薩爾維尼補充說：「義大利每年向布魯塞爾（歐盟總部）提供數十億歐元，因此義大利邊境的防禦必須是歐洲的優先事項。不幸的是，迄今為止，情況並非如此，我們一直很孤獨」。他將要求歐盟發揮積極作用。（編輯：韋樞）1120827