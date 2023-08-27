民進黨立委賴品妤日前出席活動後快閃，期間一度發生推擠而跌倒，起身後飆罵《中天新聞》記者將她推倒，引起一連串風波。民進黨台北市議員王世堅認為，公眾人物應與媒體互相尊重，直言賴太年輕、生嫩，且脾氣太大了；國民黨台北市議員游淑慧則幫忙翻譯，稱王只差沒說賴就是大小姐脾氣了。

游淑慧今（27）日在臉書表示，對於賴品妤事件，民進黨內部已分為三種態度，一種是護駕小公主、另一種是冷眼旁觀閃遠點，還有最後一種則是看風向快切割的，畢竟政治獻金一看大都是新潮流拿到，而王世堅現在屬於泛英系，當然就不用甩小公主了。

「沒拿到錢的就沒欠她！」游淑慧提到，王世堅日前在中視政論節目《庶民大頭家》，稱賴品妤過往沒有這樣子的應對經驗，除了指賴「太年輕了、太生嫩了」，還直言「她是不是脾氣太大了」，讓游笑說王只差沒說賴就是大小姐脾氣了，「年輕生嫩是好聽話，大白話叫『驕縱蠻橫』。」

不過游淑慧也說，賴品妤已經當了一屆的立委，若說是因為年輕、生嫩，沒有應對媒體的經驗，是否代表她這一屆任期只不過是個高薪實習生？「難道立法院是大小姐的生嫩成長院嗎？民進黨應該好好思考，一個年輕生嫩，連自己情緒都難以控制的人，適合提名選立委嗎？」