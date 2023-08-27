近期日本排放核汙水引發南韓等周邊國家民眾非理性囤鹽，進而導致食鹽市場波動，台鹽公司今天強調，目前通霄精鹽廠的產能，足以供應全台灣民眾食用所需，呼籲國人不需人云亦云，造成不必要的恐慌與囤鹽。

台鹽公司表示，國內食鹽市場需求每年大約10萬噸，台鹽公司所屬通霄精鹽廠原在國營專賣時期即負責供應民生食用鹽的需求，其設計產能即以每年10萬噸為規畫，即便鹽品自由化後產量降低到大約7萬多噸，但仍能隨時因應市場變化，提高產能供應國內民眾所需。

台鹽公司還說，由於目前正值傳統中元檔期食用鹽的銷售旺季，各項食用鹽品所備庫存，均已於7月底前因應普渡祭祀所需適度提高，目前各大通路的備貨及供應，與過往相較皆屬正常。

台鹽認為，該公司肩負穩定民生用鹽的責任，也定期向經濟部回報大宗民生物資的安全庫存量，並具備緊急生產備貨的能力，足以因應市場需求，確保國內食用鹽量足及質優，維護民眾生活無虞、健康無虞，請民眾放心。