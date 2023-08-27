軍方又有高階將領異動！後備指揮部指揮官傅正誠中將9月1日屆齡退伍，將由陸軍澎湖防衛指揮部指揮官劉協慶中將接任。新任澎防部指揮官將由前特戰指揮官、現任國防部人事參謀次長室人事管理處長郭俊德少將接任，並晉升中將。劉協慶與郭俊德兩人皆為特戰部隊出身，且難得出現二位特戰中將，顯示特戰重要性在軍方開始受到重視。

郭俊德少將長期在特戰部隊服役，曾任澎防部參謀長，對澎湖防務相當熟悉，此次接掌澎防部指揮官，可直接無縫接軌。他在特戰指揮官任內，無論是救災丶部隊戰演訓都身先士卒丶親力親為，獲特戰官兵的讚賞。

至於原國防部人事參謀次長室人事管理處長一職，將由前陸軍586旅旅長孔乃德少將升任。

劉協慶軍旅生涯中，一直都是待在特戰部隊，在擔任航特部副指揮官前，曾經三度出任澎防部、十軍團、八軍團副指揮官。2015年8月因新北市烏來地區遭逢天災丶對外交通中斷，劉協慶曾率領多個特戰小組深入烏來山區救援，並且親自帶領70多位受困的烏來民眾下山避難，備受軍中及社會各界的肯定。