歌手許美靜在90年代叱吒歌壇，代表作包括《你抽的煙》、《城裡的月光》等暢銷歌曲，不過爆出不倫戀及罹患精神分裂症後，便淡出歌壇，鮮少公開亮相，沒想到蔡健雅昨(26日)分享一張合照，竟出現許美靜的身影，讓所有粉絲又驚又喜，再次勾起無數人的回憶。

蔡健雅在instagram曬出聚會照，接著寫下：「世紀難得的聚會，新馬選手們總得要拍照留念，開心」，只見身旁有「情歌天后」梁靜茹、「金曲歌后」孫燕姿，但最令粉絲驚訝的莫過於有「小王菲」稱號的許美靜」，鮮少在公開場合曝光的她，身形明顯豐腴不少，但氣色看起來頗佳，更不忘對著鏡頭露出一抹微笑，好心情全寫在臉上。

眼見久未公開亮相的許美靜，讓網友驚呼連連：「請好好照顧許美靜，太喜歡你們了，太溫暖了」、「天啊，是燕姿跟許美靜」、「簡直跟看到慧星一樣難得，萬年一遇」、「太讚了，天后世紀大同框」、「看到你們就想念千禧年的華語樂壇了」、「好想聽你們一起唱首歌」、「天啊！！我的青春」、「這個組合也太讚了」、「世紀天后們的聚會」。

許美靜當年聲勢直逼天后張惠妹、李玟。（圖／中時資料照）

許美靜自2000年以後就不見其身影，直到今年初出席新加坡「春到河畔2023」活動，當時接連獻唱《城裡的月光》及《陽光總在風雨後》，獲得台下觀眾熱烈掌聲，而她也向觀眾鞠躬致意，接著表示：「謝謝大家，我們下次見」，讓外界好奇是否為復出歌壇埋下伏筆，而她在4月出席活動時，透露罹患思覺失調症（精神疾病）多年，且復發過幾次，還多次感覺到自己「快要離開」，讓人相當不捨。