大陸上游新聞27日報導，針對網傳四川省投資集團有限責任公司（下稱川投集團）紀委副書記楊超「輕生」一事，該集團公司工作人員26日下午回應媒體稱，一切以公安機關調查發布為準，具體情況無可奉告。另從接近警方人士處獲悉，此事排除刑案，公安機關不會就此發布通報。

26日中午，有網傳資訊顯示，成都市武侯區臨江西路川投大廈19樓有人輕生，已死亡。經查，死者楊超（男，49歲，成都市人，川投集團紀委副書記），經現勘，初步排除刑案，死者遺體已送殯儀館。

大皖新聞報導，當日中午，從四川成都市南靈殯儀館了解到，確有一名名為「楊超」的死者從川投大廈被送到該殯儀館，目前遺體正存放在該殯儀館內。

據報導，今年年初，四川省投資集團有限責任公司發布的一則「【川南發電】川投集團督導組來公司督導『以案促改』工作」訊息顯示，四川省紀委監委駐川投集團紀檢監察組副組長、四川省投資集團有限責任公司紀委副書記、紀檢監察室主任名叫楊超。8月26日晚，搜索此資訊時，發現已被刪除。

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