屏東市長盃太極拳賽，百名高手爭取全運會代表權。（民眾提供）

屏東市長盃太極拳暨全民運屏東縣太極拳選拔賽，27日在屏東縣議會地下室舉行，現場聚集由各鄉鎮派出的逾百位武林高手前來角逐，代表權，場中比賽時大家都奮力而為，期待將最好的實力展現出來。

主辦單位指出，此次除了市長盃賽事外，同時也將挑選出2024年的全民運選手，之後太極拳委員會會再針對各單項選手加強訓練，以期爭取屏東縣太極拳佳績。

此次參賽分別有8個單項，每項男女各2位代表，包括13式、37式、陳38、九九42式、32刀、傳統54劍、64式、易簡太極拳等。