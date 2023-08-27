日本排放福島核汙水入海引起中國反彈，日本駐中國大使館對當地可能出現反日示威加強警惕，24日排海當日，山東省青島市有當地民眾向日本人學校投擲石頭。在中國全面禁止日本水產品之際，俄羅斯表明希望中國可以開始向俄羅斯進口更多海產。

香港東網報導，日本近日有餐廳收到大量來自中國的騷擾電話，日本駐中國大使館要求中國當局依法嚴正處理，而原定26日在日本使館舉行的一場鋼琴演琴會，因會有大量在北京居住的日本人聚集，考慮到安全問題而決定延期舉行。

此外，日本外務省亞洲大洋州局局長鯰博行26日致電中國駐日使館公使楊宇，對日本人學校遭擲石一事表示遺憾及憂慮，呼籲中國民眾冷靜行動，也請中方保障在華日本人及使館安全。

另外，俄羅斯聯邦獸醫和植物檢疫監督局上月表示，共有894間俄企獲准向中國出口海產。在中國宣布全面停止從日本進口水產後，當局隨即發聲明稱，俄方看好中國市場，希望更多俄羅斯公司和船隻獲得中方認證，並擴大進口海產的數量和範圍，計劃與中方針對海產安全問題持續對話，並完成相關準則談判。

上海一間日本料理店近日推出「防輻射」套餐。店員稱，已不用跟日本有關的食材，上述食物的防輻射效果則沒特別科學的依據，只是查資料、翻食譜、諮詢營養師而選出來。但此舉遭質疑是炒作、虛假宣傳，指「普通食品不得聲稱宣傳功效」，店方其後下架該套餐。

中國國內對水產的憂慮甚至令當地漁民遭網路暴力，紛紛呼籲民眾理性；有不少漁民開始考慮轉行，亦有刺身店準備改賣其他食品。中國海洋大學海洋生命學院副教授周仲元認為，短期內民眾不必對海鮮產品陷入恐慌。但有業界擔憂核汙水事件打擊整個海鮮消費市場，不僅日本料理店，中餐廳也用海鮮，店家對所有海鮮產品都失去消費慾望。