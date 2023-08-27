國民黨總統參選人侯友宜出席全國暨北區醫事團體侯援會。（侯辦提供）

駐日代表謝長廷日前在臉書提到，微量的放射性元素反而對身體有益，被質疑在為日本排放福島地震核災後的含氚廢水解圍，對此，國民黨總統參選人侯友宜直言，站著說話的人腰都不痠，也不會痛，都沒用同理心了解台灣人對核汙水排放的擔憂。

謝長廷指出，他到仙北市出差，311地震後，世人對放射性的議題有些敏感，「不過，微量的放射性元素反而對身體有益」，例如北投溫泉、日本玉川溫泉，因為兩地溫泉都有一種特別的北投石，含有微量鐳，研究對健康有益。不過，此番言論卻遭解讀是在為日本排放含氚廢水說話。

侯友宜上午出席全國暨北區醫事團體侯援會受訪時指出，「站著說話不腰疼」，沒有用同理心來了解台灣人對核廢水排放的擔憂，這樣的政府官員是不對的，有一分證據才說一分話，應用國際最高標準來看待這事情，然後民進黨政府也應該清楚告訴民眾該麼樣面對，這是政府官員應做的事情。

對於行政院拍板1000億元補助台電，被質疑是否為綠能政策有誤，才導致這樣的情形出現。侯友宜指出，全國都知道綠能政策錯誤，才老是砸錢補助台電，這個能源政策從以前到現在都是錯的，強調錯誤的政策比貪汙還嚴重，能源的政策應盡快調整，別總用補貼的方式，這些錢未來仍會轉嫁到全國民眾身上。

是否訪美後回國即將開始請假新北市長？侯友宜僅說，「我會按照規定辦理」。