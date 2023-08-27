張姓工人27日上午搭設棚架，因石棉瓦棚片過於單薄，無法承受張男重量，棚架瞬間破裂，張男從2樓高度摔到地面。（民眾提供）

36歲張姓工人今（27）日上午，於新北市板橋區大同街搭設棚架，因棚架破裂採空，從2樓墜落到地面，張男頭部有撕裂傷，已被送往亞東醫院救治，還好暫無大礙，至於意外發生原因及責任歸屬正由警方釐清。

據了解，今天上午10時5分左右，張男替民眾搭建中元祭祀法會棚架，因石棉瓦棚片過於單薄，無法承受張男重量，棚架瞬間破裂，張男從2樓高度摔到地面，造成他頭部撕裂傷，而他不斷躺在地上哀號，所幸傷勢不嚴重，已被送往醫院救治。