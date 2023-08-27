台南市家庭教育中心上午在新營區民治市政中心南瀛堂舉辦「幸福祖孫情，快樂隨我行」活動，吸引不少三代同堂的家庭參與。（張毓翎攝）

市長黃偉哲（右五）一早也到現場與民同樂。（張毓翎攝）

今天是祖父母節，台南市家庭教育中心上午在新營區民治市政中心南瀛堂舉辦「幸福祖孫情，快樂隨我行」活動，規畫有趣的祖孫走秀、街頭藝人表演、懷舊闖關、手作體驗與寶寶抓周趣等項目，吸引不少三代同堂的家庭參與，現場湧入超過500位民眾，祖孫倆一起玩古早童玩、製作甜點糕餅等，氣氛熱鬧滾滾。

今天活動由穿越時光的祖孫走秀揭開序幕，主辦單位打造復古風情的布景，讓家人拍照留念，參加祖孫走秀的黃奶奶開心分享，「人生最幸福的時光就是孫子陪在身邊」。另遵循古禮儀式的寶寶抓周活動，也吸引許多家長報名；10項闖關活動由祖孫檔擔任關主，一起討論懷舊童玩設計關卡，營造祖孫共同美好記憶。

市長黃偉哲一早也到現場與民同樂，他致詞時表示，不少現代父母工作忙碌，兒孫交給祖父母照顧，市府以實質行動來感謝祖父母對家庭的付出，如推出更好的長輩福利政策與規畫課程，讓祖父母學習更多育兒新知識，以應時代變遷。

家庭教育中心主任張冰嫈說，家庭教育中心推動代間教育不遺餘力，今年的祖父母節適逢開學前夕，希望透過慶祝活動增加孫子女與祖父母相處時光，共同分享暑期祖孫生活點滴，一起迎接新學期、新開始。