台灣考駕照常被外界認為太簡單，甚至戲稱「雞腿換駕照」，不過根據公路總局統計，近5年汽車考照通過率僅63.67%，機車考照通過率更不到5成。

台灣交通近年不斷被國際詬病，甚至被稱為「行人地獄」，其中不少人認為駕照太容易拿到手是原因之一，甚至不少人會戲稱用雞腿換駕照。

為了擺脫行人地獄稱號，交通部公路總局近年來不斷提升考照難度，包含增加題庫、增加道路駕駛的作法。根據公路總局最新統計，汽車考照通過率已從過去的超過7成以上逐漸下降，近5年汽車的通過率僅63.67%。

機車考照通過率也逐年下滑，根據公路總局統計，近5年機車考照通過率只有48.49%。

除此之外，考生考1次就拿到駕照的比率也變低，根據公路總局統計，近5年機車平均要考2.1次，汽車考1.7次才能拿到駕照；而機車筆試考中，有考生考32次才過關，路考最多則考了24次才終於拿到駕照。

汽車方面，公路總局統計，不論是筆試或是路考，都有考生考了20次才拿到駕照。

公路總局監理組長魏武盛受訪指出，雖然考好幾次的考生多為外籍學生為主，但數據顯示考照制度的確有變難，考生已經不易1次就取得駕照。

公路總局指出，在汽車場考中最容易被扣分的項目為倒車入庫跟平行路邊停車，被很多人視為是大魔王的S型，考生反而都能夠過關；而道路考試上，則以車道行駛、變換車道及路口轉彎等項目最容易被扣分。（編輯：張雅淨）1120827