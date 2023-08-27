新北市林口區昨（26日）下午發生一起嚴重車禍，61歲于姓婦人駕駛白色轎車，行經文化三路二段與211巷口時迴轉時，迎頭撞上直行的22歲汪姓重機騎士，撞擊力道之大，汪男當場連人帶車噴飛倒地，失去呼吸心跳，送醫搶救後仍傷重不治，詳細事故原因仍待調查釐清。

警方表示，昨（26日）下午4時許，新北市林口區文化三路二段211巷發生一起車禍，一名61歲于姓女駕駛小客車沿文化三路二段往桃園方向，行經文化三路二段211巷口迴轉往中山路方向過程中，與直行的22歲汪姓重機騎士發生碰撞，汪男當場失去生命跡象，緊急送往林口長庚醫院急救，但因傷勢過重，仍於今（27日）凌晨宣告不治。

從行車紀錄器可以看見，白色轎車於路口處迴轉，因未禮讓直行車，迎頭與重機騎士發生擦撞，騎士連人帶車失控重摔倒地，滑行數公尺，最終撞上停在路邊的轎車才停下來，現場車殼零件四散，場面怵目驚心。

警方後續對于女進行酒測，其酒測值為0，詳細事故原因及相關肇責仍待調查釐清。