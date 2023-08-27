九合一大選期間，前新竹市長林智堅驚爆論文抄襲，台灣大學後經查證，認定林智堅於台大國家發展研究生所發表之碩士論文涉嫌抄襲，並於去年撤銷其碩士學位、證書，同時通知國家圖書館刪除其論文電子檔。一名黃姓民眾為林智堅抱不平，因此對教育部、中華大學，以及國民黨立委王鴻薇提起行政訴訟，要求撤銷台大對林智堅的處分。台北高等行政法院一審、二審皆駁回其訴。

根據判決書，台灣大學依教育部學位授予法第17條，以台大博、碩士學位論文違反學術倫理案處理要點第11點規定：發函國家圖書館，告知撤銷台大社會科學院國家發展研究所林智堅的碩士學位，註銷其學位證書。此外，台大同時要求國圖刪除林智堅所發表「三人競選之中槓桿者的政治社會基礎及其影響以2014新竹市長選舉為例」之碩士論文，刪除其學位論文電子檔。

民眾黃男為林智堅抱屈，因此向台北高等行政法院提出興訟，要求撤銷台大對林的處分。

一審時，台北高等行政法院認為台大對林智堅處分、通知等事宜，皆與黃男自身權益毫無牽涉，主張訴訟應以權利保護必要為前提，若欠缺保護必要，即在法律上顯無理由。法官也指出，行政訴訟法第9條雖有規定：「人民為維護公益，就無關自己權利及法律上利益之事項，對於行政機關之違法行為，得提起行政訴訟。但以法律有特別規定者為限。」法官審酌，行政訴訟法第9條規定與本案無涉，駁回其訴。

二審時，最高行政法院認定，黃男並未向教育部提出申請，而其主張無論是針對提起撤銷，訴訟請求法院撤銷處分涵文、提起課予義務訴訟請求台大，或是以王鴻薇為被告部分，因與黃男自身權益無關而欠缺訴訟權能，此部分之訴，實顯無理由。

最高行政法院日前予以駁回確定。