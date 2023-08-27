台中市南屯區黃姓單親媽媽1人撫養2孩子長大，長子剛國小畢業，日前在返家途中腳遭砂石車輾過，黃女只能請假在醫院照顧孩子，生活陷入困頓，第四分局得知後立即通報社會局，更籌募到15萬元交給黃女，盼能協助他們度過難關。

據了解，黃女獨自拉拔2個孩子長大，長期受台灣陽光婦女協會協助，平時擔任作業員維持家計，日前大兒子在返家途中，不慎遭砂石車擦撞，右腳腳跟被輾碎、小腿及左腳掌骨折骨裂，黃女不得不請假在醫院照顧兒子，沒了薪水支持，後續龐大的醫藥費及復健之路讓她陷入低潮。

春社派出所所長邱量虔得知此事後，立即將該個案通報社會局申請急難救助，並發動轄區善心人士、地方仕紳捐款，在分局長李建興、慈濟師姐陪同下前往中港澄清醫院，將15萬元親自轉交黃女，並提供餐廳餐？等資源，讓孩子出院後可吃得營養健康，加速身體恢復，貼心之舉令母子感動不已。

第四分局分局長李建興表示，警察除了維護治安交通外，主動挖掘、關懷弱勢族群，以貫徹中市警局長「73328」警政工作策略，秉持為民服務的熱忱，給予適時、適當、適切的協助，發揮拋磚引玉的效果。