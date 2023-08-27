男神金城武出道多年，憑藉帥氣外型及高大挺拔的身材，擄獲千萬粉絲的心，且拍攝過的作品都是許多影迷心中的經典；然而，近日他在受訪時透露，自己最討厭在片場中看見「動物」，更罕見直嗆「簡直可以說是殘暴」。

金城武近日在節目中，透露自己很討厭在劇組看見動物，他解釋，過去在香港拍戲時，因劇情需要用到一隻鳥，所以工作人員先將牠關在鳥籠，起初金城武去看時，那隻鳥還活蹦亂跳，但等到他吃完飯後在去看時，卻發現那隻鳥已經奄奄一息了。

由於金城武養過很多次鳥，所以心裡已經有底這隻鳥可能活不了了，但還是希望可以將鳥送到動物醫院，但在告知工作人員後對方竟回覆「沒關係，這邊還準備了五隻」，之後他向自己的工作人員詢問，但他們卻都表示不知道附近的動物醫院，讓他無奈放棄，只能將小鳥捧在手心，期望可以有一線生機，不過最後小鳥身體變得冰冷僵硬，金城武只能將小鳥埋葬。

經過此事後，金城武直言「我很討厭在拍戲時看到動物，因為大家簡直可以說是殘暴」除了這件事外，金城武也表示，拍戲時動物都成了工具，一切都以拍攝為重，像為了拍攝兔子在桌上的畫面，下面都會黏著膠帶，拍不好就剝下來重新黏，讓金城武直呼「這種工作，真不想幹了！」