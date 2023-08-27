強颱蘇拉來勢洶洶，氣象局表示，蘇拉將在周三、四影響台灣，可能從恆春半島登陸，同時關島海面上還有第11號颱風「海葵」預計今、明天生成，加上日本東方的第10號颱風「丹瑞」，將形成3颱共舞的情況。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」示警，最新歐洲模式有大變化，預估蘇拉和海葵有產生「藤原效應」的跡象，當蘇拉在台灣上空時，海葵可能把它拉住，使蘇拉卡在台灣或台灣海峽上空不動直到消散，風雨影響時間更長。

台灣颱風論壇在臉書發文，最新歐洲模式有大變化，後面將生成的海葵颱風成為關鍵角色，指出「先看5天內預測就好，5天後先保留」。台灣颱風論壇解釋，簡單來說是周三、周四蘇拉在台灣上空時，海葵可能會把它拉著，蘇拉就這樣卡在台灣或台灣海峽上空不動、死纏爛打，直到它消散，且預測顯示，海葵路徑也大幅西修。

關島海面上還有熱帶性低壓TD12，將在今、明兩天發展成第11號颱風「海葵」，影響蘇拉未來走向。(翻攝自氣象局)

蘇拉與海葵可能發生藤原效應嗎？台灣颱風論壇表示，沒錯，看起來有這跡象。

氣象局指出，關島海面今早8時生成熱帶性低氣壓，最快今、明兩天增強成第11號颱風海葵（Haikui，大陸提供），未來路徑偏西北西走，往日本南方海面，如果海葵發展規模比較大，可能使蘇拉路徑更偏西，若海葵沒那麼強，蘇拉路徑可能偏西北，是否產生雙颱藤原效應，要看海葵發展的規模如何，若暴風圈較大，作用力可能影響蘇拉，互相牽引下可能造成颱風滯留，帶來更大雨勢。