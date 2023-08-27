近年政府大力推行減塑生活，其中如過去常見的一次性塑膠吸管，現已逐步禁用，而環保署也推出3種替代方案，包括10％塑膠吸管、紙吸管和生物可分解性塑膠吸管，但真的有比較環保？對此，重症科醫師黃軒分享一項最新研究發現，市售90％的紙吸管含有多氟和全氟烷基物質（PFAS），其可能會導致睾丸癌、甲狀腺疾病、肝衰竭等發生，建議使用不鏽鋼吸管較安全。

黃軒在粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，環保吸管，尤其是紙製的吸管，長久被視為減塑運動的一種解決方案。然而，他指出，比利時安特衛普大學的新研究發現，市售90％的紙吸管含有多氟和全氟烷基物質（PFAS）。

黃軒接著說道，根據該研究人員發現，多數受測試的紙吸管和竹吸管中，皆含有環境持久性汙染物質（POPs），即為上述所提的多氟和全氟烷基物質（PFAS）。他表示，研究說明，此種PFAS化合物幾乎不會分解，會在人體內逐漸蓄積，進而導致一系列健康問題。主要影響可能包含，睾丸癌、甲狀腺疾病、肝衰竭、膽固醇升高及腎臟癌。

黃軒也提到，研究人員針對39種不同品牌的吸管進行測試，材質包括紙、玻璃、竹子、不鏽鋼和塑膠。而實驗結果發現，市售90％的紙吸管中，都檢測到了PFAS，其它依序為竹吸管、塑膠吸管和玻璃吸管，至於在所檢測的鋼制吸管中，並未偵測到有PFAS。

黃軒說明，人體主要透過食物和飲用水接觸到PFAS，雖然透過紙吸管攝入的PFAS量可能很小，但低劑量效應以及不同PFAS來源的累積暴露量，潛在問題仍值得重視。

除了紙吸管外，黃軒強調，日常也可能從食品包裝、飲用水、化妝品、防水衣物等途徑接觸到PFAS；而這些不同來源的PFAS可能會在人體內相互作用，產生複雜和不可預測的後果。而研究人員也表示，依照研究結果，為了健康起見，建議應自帶不鏽鋼吸管，而非使用所謂的環保紙吸管。