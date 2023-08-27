日本排放「核處理水」入海後，日本政府環境省今天公布在福島縣外海11處採樣分析海水氚濃度結果，顯示所有地點檢出的氚濃度都低於能檢測出的下限值，水質並無異常。

日本讀賣新聞及日本放送協會（NHK）報導，今天是環境省在「核處理水」排放入海後，首度公布海水監控結果。日本環境大臣西村明宏說，根據分析結果，可確認11個地點的氚濃度皆未達檢出下限值，對人體及環境沒有影響。

由於存放在東京電力公司福島第一核電廠腹地的「核處理水」8月24日開始排放入海，環境省25日從排放口附近到約40公里外海域等總計11處進行海水採樣，並送往研究單位分析氚濃度。

這項分析結果今天出爐，環境省表示，11處海水中的氚濃度都低於能檢測出的下限值。環境省已上網公布分析結果，現階段將以每週一次的頻率持續進行水質監控。

東京電力公司從8月25日起公布福島第一核電廠附近海域10處的海水分析結果，目前顯示氚濃度都低於可檢測出的極限值。

另外，日本政府水產廳8月26日公布首波福島第一核電廠附近海域捕獲魚類的氚濃度檢測結果，跟排放入海前同為「未達檢測極限值」的未檢出。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120827