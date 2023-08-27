為保排水溝渠排水順暢，台北市環保局各區清潔隊配有沖溝、吸泥功能的「沖吸車」，但台北市議員林延鳳發現，全市17台沖吸車中，有4台車齡逾法定汰換年限15年，其中士林修理頻率最高，對比官員乘坐的公務車15年就趕著換，士林區民恐成水災次等公民。環保局回應，目前沖吸車仍可執行勤務，並有編列維修經費，將逐步汰換。

林延鳳指出，北市共有17台沖吸車，有6台車齡超過10年，其中士林、中山、文山和松山各有1台車齡近16年，超過法定的汰換年限15年。而近3年中，士林沖吸車共報修53天，是修理頻率最高的老車，環保局仍因預算考量，等到後年才會汰換。

她說，士林區雖備有2台沖吸車，但實則量能恐怕只有1.5台，如有需求必須倚靠別區支援調度，但士林幅員廣大，鄰近的北投區僅1台沖吸車，一河之隔的大同區又有2處夜市，河岸低窪、區域居民也多，已自顧不暇。

林延鳳分析，因應水災威脅，北市災害應變中心今年共開設4次，依消防局統計，開設期間士林區有20處積淹水，佔全市總通報數121處的16.53％，主因為平日清淤量能受限。且照主計處統計，今年上半年全市清除淤泥量比去年同期減少133公噸。

她批評，官員乘坐的公務車15年就趕著換，防災的沖吸車過15年卻繼續用。前台北市長柯文哲往年都有運用基金預算汰換沖吸車，最後1年卻一反常態未編，柯文哲正是今年汛期肇因的元兇。

林延鳳要求，台北市長蔣萬安應按15年期限汰換，不應過度限制環保局類似車輛購置，否則明年汛期到來前，士林老舊沖吸車未能換新，令士林區民成為「水災次等公民」，之後士林區的積淹水災情就要算在蔣萬安頭上。

環保局環境清潔管理科長鄧淞駿回覆，沖吸車1輛約500、600萬元，近年來針對相關車輛汰換都有持續編列算，2017年至今，車齡已自平均12年降到7.5年。

他指出，士林、中山、松山和文山各區都有1輛沖吸車，達市府規定的15年報廢年限，但規定是指15年以上可汰換，但目前車輛功能沒問題，仍可執行勤務，並編列維修經費，會逐步汰換，士林沖吸車則定於2025年更新。

鄧淞駿說明，士林北投積淹水是因極端氣候如今年常出現的強降雨，雨量超過側溝容量而有部分積水，但溝渠都有持續清理，且雨停後積水不到半小時就退散，顯示溝渠並無淤積，且排水系統正常。