警方查扣大量毒品。（洪靖宜攝）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

以施姓男子為首的「飯糰」販毒集團，打出買5包就9折噱頭，涉嫌販毒，送毒、補毒、賣毒一條龍販毒，施男指揮旗下成員在網路賣毒，再派出「送毒司機」24小時外送到府服務。高市刑大攻堅兵分三路逮捕6嫌，查獲大量毒品。

警破高雄「飯糰」販毒集團。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄市刑大偵二隊日前接獲線報，指有綽號「飯糰」的販毒集團，涉嫌網路販賣毒品，採取24小時外送到府服務，且數量買越多，還能打9折。警方進一步查緝，發現他們據點就藏在路竹區，6月份時執行搜索，恰遇送毒的24歲盧姓男子及22歲任姓男子，2人正在交接，盧男當時疑發現毒品短少，返回送毒專車內找尋，發現有警察上門緝毒，企圖逃逸被警壓制地上。

警方攻堅進入屋內，查獲大量毒品咖啡包、K他命，警方另前往負責「補毒」小蜜蜂黃姓男子住處搜索，果然在機車置物箱內查獲K他命，刑大再偵辦負責網路賣毒品的洪姓男子、顏姓男子，查扣販毒工具手機，最後收網逮捕主嫌就是22歲的施姓男子。

警方共查獲103包K他命、111包毒品咖啡包111包，贓款新台幣9萬元等證物。據了解，運送毒品的嫌犯稱一開始是應徵司機，主嫌施男被逮時則否認販毒，全案經詢問後，6人依違反毒品危害防制條例罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

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