iBike舊車柱留在原地閒置，議員要求市府盡速移除或改設2.0車柱。（陳俞融提供／張亦惠台中傳真）

台中公共自行車iBike 1.0今年6月28日全面退場，全數改由iBike 2.0提供服務，市議員陳俞融指出，目前許多iBike 1.0車柱仍留在原地，可能造成民眾還錯車還影響市容，要求市府盡速移除。交通局則表示，將研議其他使用方式。

陳俞融表示，雖然iBike 1.0已在6月底全部退場，但依照市府資料，全市仍有剩下高達2846柱的1.0舊自行車柱沒有拆除，數量龐大，除造成市容不整外，也影響民眾使用iBike 2.0的便利性。

陳俞融指出，2846柱1.0舊車柱數量中，北屯區剩餘最多有396柱，北區則剩餘253柱排名第4多，陳俞融舉例，北區剩餘前3多1.0舊車柱站點有英士公園22柱、台中公園22柱、科博館17柱，都是民眾公共單車使用量大的站點，但現場新舊車柱並陳，且舊車柱旁都已沒看到1.0舊單車，除了會讓民眾疑惑為何有多的車柱空間但卻無車可借，也可能讓民眾還錯車，更浪費城市空間。

陳俞融要求市府應該盡快撤掉iBike 1.0的舊車柱，避免佔用公共空間，也避免民眾將1.0和目前iBike 2.0系統車柱混淆，更建議可將1.0舊車柱空間更換成iBike 2.0車柱，提供市民更多公共自行車使用。

台中市政府交通局表示，考量先前若民眾有借用1.0車輛，仍需進行還車及租賃費用補扣，故仍保留部分車柱以利民眾作業，且目前1.0車位可作為2.0儲車空間。後續將視各站使用需求進行後續增柱位置，因原1.0設備有台電電源，交通局後續將研議其他利用方式。