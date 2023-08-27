宇珊（右起）、巴鈺、曾國城、紀言愷主持群在最終集跟觀眾揮手道別。（衛視中文台提供）

曾國城、巴鈺主持的衛視中文台《一袋女王》自2010年至今熱播13年，因台灣迪士尼政策將收台，日前也進行最後一集錄影，除了主持人曾國城、巴鈺、紀言愷及宇珊，還邀請6位創造高收視「一袋之最」的來賓馬力歐、夏宇童、李明川、李懿、撒基努及宋哥。馬力歐為緩解氣氛，即興搞笑演出大露灰色小褲褲讓現場歡笑聲不斷，下秒還是因為難過忍不住哽咽，巴鈺也含淚地說：「先說再見，將來還會再見」。

為了最後一次錄影，曾國城發揮導演功力，從出場介紹、走位位置以及音樂搭配，他都一一親自確認，把最後一集所有人的登場，當作頒獎典禮星光大道來進行，光這段彩排就近半小時，可見其用心跟不捨。

紀言愷和宇珊雖然只參與最後299集主持，2人卻有許多感觸，紀言愷說，在《一袋》的期間，只要有錄影那週的周一晚，曾國城一定親力親為的跟團隊開會，所以每次周四錄影結束，他不只很有參與感，更覺得《一袋》是個有靈魂的作品。宇珊則邊哭邊說，自己在這兩年內跟大家變成家人關係，因為《一袋》讓更多人認識她，接到許多工作邀約：「我找到自己想在這個圈子想做的事情，謝謝《一袋女王》這個溫暖的家。」

一旁的巴鈺一開始為了安慰滿臉淚水的宇珊，冷靜地說：「這是一個階段性的任務，我們很精彩地打過一場仗，然後也很精彩地完成了它」，但到了告別時刻，她也忍不住哽咽地說自己一直在想要用什麼心情面對最後一集錄影，本來一直都沒想法，直到錄影前看到搭檔曾國城認真指揮排演大家的走位時，她才恍然大悟這就是她想要的結束，「每一個人一樣認真地在工作崗位上，恰如其分扮演好自己的角色。先說再見，將來還會再見」，邊說邊掉淚，害得一旁的曾國城也跟著淚崩，最後在曾國城的帶領下，所有人對著螢光幕外的觀眾揮手感性告別。

一直炒熱氣氛的馬力歐，當被問到《一袋女王》讓他最難忘的事情時，他表示因為這個節目讓他學會如何掏心掏肺分享自己內心故事，而且主持人曾國城常常在錄影後跟他分享故事內容要如何調整會更好，讓他感受製作單位、主持人的用心，突然馬力歐哽咽地說到自己很少會在節目上掉眼淚，真性情的告白現場藝人紛紛掉淚。《一袋女王》最終集8月28日(一)晚上11點衛視中文台播出。