大陸汽車產業從以量取勝的「上半場」進入高品質發展的「下半場」，隨著產業變革再開啟，汽車智慧化作為主攻方向之一受到廣泛關注。近日從8月25日至9月3日在成都舉行的第二十六屆成都國際汽車展覽會，就成為大陸車企展示智慧化成果的舞台。中國貿促會汽車行業分會會長王俠說，技術革命將進入深水區，認為汽車產業真正的智慧化才剛剛開始、「水更是深不可測」，而AI將為汽車智慧化帶來新的推動力。

根據中新社報導，智能駕駛是汽車智能化的一大趨勢。雖然暫無車企推出成熟的L3級自動駕駛技術，但在今年的成都車展，「L2＋」概念成了多部車型賣點，多家汽車品牌在新車型上搭載了智慧上下匝道、自動超車、記憶停車等功能。多名車企技術人員表示，未來的自動駕駛將不局限於封閉路段，將在更為複雜的路面進行人工智慧參與的輔助駕駛。

嵐圖汽車CEO盧放則觀察，整車產品的競爭力開始從傳統「三大件」向智慧駕駛、智慧座艙做轉化。他表示，智慧化浪潮將推動汽車產業鏈升級和轉型，在智慧化過程中，大陸汽車工業要把核心技術掌握在自己手裡，不僅要研究應用層面的技術，更要實現底層技術的突破。

同時，大語言模型的接入為人機交流創造新的可能，成為汽車智慧化另一亮點。據多名車企技術人員介紹說，許多車企自主研發或與百度、科大訊飛、華為等科技企業合作，將大語言模型接入汽車的人機交互系統，讓駕駛員與汽車的交流不再是機械式的指令傳達，而是更加流暢和自然的對話。

在汽車智慧化趨勢中，軟體生態也成為車企構建差異化優勢的重要領域。星紀魅族集團董事長兼 CEO沈子瑜在2023成都車展上的一場演講中表示，手機連接汽車以後，就是汽車的零部件，消費電子可以為智慧汽車賦能。而該公司也研發了無界生態系統和智慧座艙作業系統，希望開拓消費電子與汽車行業融合發展。