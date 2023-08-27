橋頭再生水廠意象圖。（高雄市政府水利局提供／林雅惠傳真）

臨海再生水廠。（高雄市政府水利局提供／林雅惠傳真）

頒獎典禮。（高雄市政府水利局提供／林雅惠傳真）

「111年度公共污水處理廠再生水建設評鑑作業」，內政部營建署評鑑結果揭曉，高雄市榮獲全國唯二「優等」殊榮，日前在內政部營建署接受表揚。

高雄市政府水利局表示，因應極端氣候變遷，再生水計畫作為新興水源，藉由將汙水處理廠放流水回收再利用，讓產業用水無虞，化解產業與民間爭水矛盾，符合現今SDGs永續發展目標。

水利局指出，高雄市再生水整體發展，南高雄已建置完成鳳山及臨海2座再生水廠，每日供應7.8萬噸再生水供臨海工業區使用，另為因應未來北高雄高科技產業進駐需求，水利局積極辦理橋頭與楠梓再生水計畫，預計橋頭再生水115年供應3萬噸／日，楠梓再生水2028年分3年供應7萬噸／日。

水利局表示，在全球減碳趨勢下，高雄市除了伏流水發展，經評估再生水開發較海水淡化具有節能且減碳優勢，故高市府自2013年起即配合中央多元開發水資源，積極推動水資源永續利用，期間努力成果於2023年度榮獲營建署評鑑優等殊榮。

水利局指出，再生水開發不僅為高雄市提升用水調度彈性、提供產業穩定活水，也期許高雄市成為再生水發展模範城市，落實水循環經濟，為產業發展奠定穩固基石。