國民黨總統參選人侯友宜今成立全國暨北區醫事團體侯援會。（侯辦提供）

國民黨總統參選人侯友宜今成立全國暨北區醫事團體侯援會，由前立法委員蘇清泉擔任總會長，超過20個醫事公會團體，及1200位醫事人員齊聚力挺，要與侯友宜「醫起守護台灣」。侯友宜承諾，未來將擴大健康投資，成立癌症基金，照顧民眾健康，改善醫療工作環境，提高護理及醫事人員薪水，提升健康照護支出的GDP佔比，任內逐年提升到8％，也讓病友獲得更多保障。

國民黨總統參選人侯友宜（前右三）27日出席全國暨北區醫事團體侯援會，侯友宜繞場一區一區與出席的醫界支持者們合影。（劉宗龍攝）

國民黨總統參選人侯友宜（前中）及國民黨主席朱立倫（前右）27日出席全國暨北區醫事團體侯援會，與出席的醫界代表高喊「侯友宜當選」。（劉宗龍攝）

侯友宜表示，感謝所有醫事團體，在疫情間站到第一線，拚生拚死守護台灣，我們才能順利度過，但我們也看到許多政府的不公不義，面對疫情完全沒有準備，缺口罩、缺快篩、缺疫苗，其中到底出了甚麼問題，無人能知，未來當總統絕對會一一搞清楚，讓全民知道真相。

侯友宜指出，我們雖然有非常高素質的醫護團隊，健保也是世界聞名，但投注健康的資源卻越來越少，健康指數落後於日本、韓國、新加坡，近日有癌友發出訴求，也是很多人的心聲，許多人都面臨「因病而窮、因窮而死」的窘境，這些問題政府都沒有去面對。對此，我們應該要成立癌症基金，加速新藥給付，確保癌友能用到救命藥。

侯友宜也強調，台灣當前面臨嬰幼兒死亡率創新高、青少年自殺率提升、老人照護也不足的狀況，但當前醫護工作環境不佳，導致人力不足，影響民眾就醫權益。未來政府要做的，就是擴大健康照護投資，讓更多的高素質的醫護人員，有一個好的就業環境，來照顧我們的病人。除外也要推動預防保健醫療，包括運動、營養、心理等領域，並結合科技，把全民保健觀念建立起來。

國民黨主席朱立倫表示，2024總統大選，除了全民健康，更重要還攸關全民安全，不讓兩岸兵凶戰危、不讓下一代上戰場，是我們的共同目標。拜託所有醫界朋友，大家團結努力，讓侯友宜當選，也支持國民黨各區提名的立委參選人，讓兩岸和平，並找回社會的公平正義。