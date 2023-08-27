雅加達空氣污染持續惡化，居民抱怨連連，印尼衛生部指出，空污已導致超過20萬人罹患呼吸道疾病。環境與林業部日前勒令關閉4家涉嫌造成空氣污染的工廠，並計劃從高層建築噴灑霧氣，希望緩解空污問題。

印尼衛生部長布迪（Budi Gunadi Sadikin）日前表示，空污問題已導致超過20萬人罹患呼吸道疾病。據媒體Liputan 6報導，衛生部長布迪24日在一場會議指出，疫情前已有5萬人感染呼吸道疾病，尤以雅加達最為嚴重，由於空污加劇，如今已攀升至20萬例。

雅加達居民艾登（El Eden）向中央社表示，雅加達空污問題愈趨嚴重，霧霾遮蔽天空，「有很多人外出都會戴口罩，很擔心再也無法一如往常大口呼吸」。

另一名居民努爾恰伊（Ida Nurcahyai）則表示，他也飽受空污之苦，已經咳嗽兩週都不見好轉跡象。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）日前報導指出，為了改善持續惡化的空氣品質，印尼環境與林業部已採取行動，23日宣布關閉4家涉嫌對大雅加達地區造成嚴重空污的工廠。

對此，居民努爾恰伊表示樂見其成，認為工廠即為空氣污染主因，此舉可確保居民享有清淨空氣的權利。

在23日記者會上，環境與林業部也提出其他遏止雅加達空污的方法，包括從這個地區的高層建築噴灑霧氣。

污染和環境問題司長雷利安托羅（Sigit Reliantoro）表示：「由於受到旱季和聖嬰現象的影響，很難進行更大規模的人工降雨實驗，但人為影響天氣的行動不該侷限於從飛機上灑水，我們可以從在城市的高樓灑水做起。」

印尼總統佐科威（Joko Widodo）日前因空氣品質惡化咳嗽將近一個月，要求一週內解決空污問題。雅加達省政府隨後宣布，從21日起實施居家辦公措施，對象包含約5成的公務人員。（編輯：陳惠珍）1120827