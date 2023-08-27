終止連六漲，汽油調降0.1元！中油宣布自明（28）日凌晨零時起汽油調降0.1元、調整後，92無鉛汽油每公升為31.1元、95無鉛汽油32.6元、98無鉛汽油34.6元

反觀柴油調漲0.4元，超級柴油每公升來到29.2元。本周因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.9元及1.7元。

中油表示，本週國際油價下跌，浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌0.67美元，新台幣兌美元匯率升值0.039元，國內油價依公式計算跌幅為0.72％。

惟按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲0.8元及2.1元，惟換算亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）柴油稅前最低價較前週高，為維持價格低於前述國家，柴油吸收0.8元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅及第二階段吸收50％調幅合計後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.9元。