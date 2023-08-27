大陸女星孟美岐在選秀節目《創造101》奪冠，並以限定女團「火箭少女101」出道，近來上節目《舞台2023》演出時，竟從4.3公尺的高空直接墜落，嚇壞在場所有觀眾，Ella目睹這驚悚一幕時，更是當場抱著頭露出驚恐尖叫表情。

孟美岐在節目上和安崎合體演出，只見兩人吊鋼絲升上4.3公尺的高空，搏命演出讓現場觀眾為她們捏了把冷汗，沒想到孟美岐未緊緊抓牢對方，直接從高空墜落到舞台上，原以為是出了場意外，不過事後製作單位證實，這是設計好的演出橋段，據悉，孟美岐為了呈現臨場緊張感，才會選擇賣命演出，在沒有保護措施下從空中墜落。

孟美岐先前被爆介入音樂製作人陳令韜的感情，讓她成為人人喊打的「小三」，形象就此跌落谷底，如今「孟美岐空中墜落」在微博登上熱搜後，卻被爆出是設計好的，引發諸多網友不滿，紛紛留言怒斥：「搞這種噱頭只會讓大家更討厭你」、「為了復出搞這招真的大可不必」、「她真的好厚臉皮，消費大家的同情心」、「這位劣跡藝人能夠先不要出現在螢光幕嗎」、「怎麼還有節目願意請她」。

網友留言砲轟孟美岐。（圖／微博）

孟美岐被爆出介入陳令韜的感情後，才強調沒有知三當三，就立刻被另一名網紅李楊璐指控她和自己的前男友偷情，還公開對話紀錄打臉孟美岐，直接戳破她的謊言，也成為她難以挽回形象的致命傷。