新竹縣北埔鄉「龍瑛宗文學館」，2020年8月開幕至今已滿3年，文化局特別舉辦系列館慶活動，讓龍瑛宗文學鏈結生活美學，使參與民眾能從中體會龍瑛宗的文學內涵，將連續3年推出「闇夜III-月黑風高」活動。

文化局長李安妤表示，北埔公學校亦即北埔國小，是龍瑛宗的母校，更是其文學之夢的啟蒙地，北埔公學校日式宿舍創建於1898年，2017年登錄為歷史建築，2020年修復完成，設置為龍瑛宗文學館，讓龍瑛宗文學重返故里，也為這棟歷史建築賦予更深刻的意義與價值。

龍瑛宗孫女、龍瑛宗文化藝術教育基金會執行長劉抒苑表示，祖父個性沈靜，常獨自在書房看書寫作，文字傳達心意，就像為三姊弟取名都有草字邊，即期望孫輩能像小草一樣堅韌不拔，流露對晚輩的愛與期許，也是他們成立基金會推動龍瑛宗文學推廣的動力來源。

8月25日是3周年館慶，也是龍瑛宗先生113歲冥誕紀念，文學館從7月10日起規畫辦理多場講座、DIY體驗活動，帶領民眾由多元角度體驗龍瑛宗文學內涵，以藍染、書法與詩歌，結合龍瑛宗文學意象，呈現文學與藝術的交織。

書法名家陳坤一書寫龍瑛宗文句的墨寶卷軸及「以山的意象」龍瑛宗文學創作出的藍染作品。瑛樂會則透過三味線和吉他，演繹龍瑛宗的時代及其文學作品中曾出現的樂曲，讓文學躍於音符之中，參訪者能在日式建築中，感受作家如何在生活中擷取靈感，聽見龍瑛宗文學中流動的旋律。

李安妤指出，10月份龍瑛宗文學館即將連續第三年推出「闇夜III-月黑風高」活動，有台灣都市傳說文學展、龍瑛宗的「鬼」之講座及夜間館「闇夜III」活動，歡迎民家來體驗不一樣的龍瑛宗文學。活動預約報名請上龍瑛宗文學館FB粉絲專頁查詢。