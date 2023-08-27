日本24日啟動福島核電廠含氚核廢水排放入海，造成周邊鄰國恐慌，大陸傳出不少旅行團取消出團到日本，台灣也有民眾擔憂水產食安問題，台大醫院前感染科醫師林氏璧表示，不少網友逼他針對排放核廢水表態，他說自己不是該領域專業，不必表達意見，針對網友喊出取消赴日旅遊計畫、不再吃海鮮，他直言「那是你的選擇，我沒辦法幫您決定」。

林氏璧今（27）日於個人臉書粉專指出，新冠疫情期間勇於發聲，是出自於病毒感染、疫苗臨床試驗完全是感染科醫師的專業，看到有網友痛罵他作為醫師，對日本排放核汙水沒有態度，他直言「我的態度就是這非我專業，我沒資格談。」加上自身並非總統候選人，也不是名嘴，不需對任何事情表得意見，特別是不懂的領域。

此外他也提到，因日本福島電廠將含氚核廢水排放入海，傳出大陸部分觀光業者取消出團到日本；不少台灣人也擔憂會影響水產食安，林氏璧說，「你一輩子不想去日本了，不想吃海鮮了，那是你的選擇，我沒辦法幫您決定」。

貼文被轉到PTT，網友紛紛留言，「常去日本玩也要被出征嗎？」、「逼別人表態是有事嗎？吃飽太閒是不是」、「對應很正確啊！不懂就說不懂，不要亂講」、「他本業就感染科醫師阿！核廢水關他何事？」。