每個人的感情觀都不盡相同，《星座好朋友》運勢專欄分享12星座心中最理想的3種愛情，其中金牛座、獅子座、天蠍座、水瓶座會透過多次經驗後尋找理想愛情；雙子座、處女座、射手座、雙魚座嚮往充滿儀式感的愛情；牡羊座、巨蟹座、摩羯座、天秤座則喜歡既是情人又像朋友的愛情。

1、一邊愛一邊尋找自己

●代表星座：金牛座、獅子座、天蠍座、水瓶座

這些星座雖然對愛情十分渴望，但是卻會搞不清楚自己喜歡哪種對象，因此需長時間慢慢摸索，而愛上對方或許是擁有他們理想中的美好，最後也可能因為幻想破滅選擇離開，與其說他們陷入一段愛情，不如說是愛上理想中的自己，但會在這樣的愛情中變得更好，體會到各種的酸甜苦辣，逐漸找到真正的自己和想要的愛情。

2、愛情絕不能少了儀式感

●代表星座：雙子座、處女座、射手座、雙魚座

這些星座嚮往充滿儀式感的愛情，一向清楚自己擁有哪些優勢，所以會變得高傲、好勝心強，同時又能夠展現完美的一面，讓身邊的人難以不為他們傾心。他們渴望的愛情就算沒有刻骨銘心，也要達到印象深刻的標準，若是平順、沒有驚滔駭浪的愛情太過無趣，所以容易愛上對自己不屑一顧的人，讓他們想證明有足夠魅力能夠迷倒對方。

3、是情人又像朋友最幸福

●代表星座：牡羊座、巨蟹座、摩羯座、天秤座

這些星座比起轟轟烈烈更嚮往細水長流的愛情，面對愛情天生比較慢熟，總是渴望穩定、長久的關係，在決定進入一段感情前，往往需要長時間的相處，同時觀察彼此是否契合、值得依靠，對他們來說既是情人又像朋友的愛情最美好，彼此能有聊不完的話題，一眼就能讀懂對方的默契，才是真正想要的感情，認為甜言蜜語這種東西是毫無意義的，只會讓感情漸漸降到冰點。