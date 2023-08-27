因應缺蛋，農委會（現為農業部）從今年3月起啟動專案進口措施，且截至今年7月底，已吸收進口雞蛋價差約5.7億元，對此，農業部今天表示，進口雞蛋穩定國內產銷與民生供應，杜絕黑市價格，其效益遠大於進口的成本費用，政府施政一定是以全民受益為主要目標。

農業部表示，雞蛋主要是由國內生產供應，保障蛋農有合理收益及穩定生產是必要的，進口蛋只是補充不足的做法，進口數量占國內產量約5％、僅做調節使用，將持續推動補助蛋品冷鏈設備、禽舍改建升級、智慧省工設施設備等計畫，以輔導國內蛋品產業升級並永續經營，生產衛生安全的蛋品供應國人消費需求。

至於外界提及，進口雞蛋補貼特定進口業者，農業部強調，雞蛋進口本為自由市場，任何業者都可自由進口，絕無限定或補貼特定對象的情形，相關費用包括購買進口蛋的成本與調度給加工業者的價格差額，以及支應進口關稅、船運與包裝等費用，政府透過中央畜產會、台農發公司及進口業者的協助，快速從國外購買雞蛋解決國內蛋品黑市價格的亂象，讓全民得以合理價格買到生鮮雞蛋，穩定國內的產銷與民生消費需求，避免消費恐慌。