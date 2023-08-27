日本24日啟動福島電廠核汙水排海作業，引發各界擔憂和討論，駐日代表謝長廷表示，「其實微量的放射性元素反而對身體有益」。國民黨台北市議員批評，「謝長廷你是頭殼壞了是不是？」謝長廷鬼話連篇、亂說話，請謝長廷先示範何謂「微量」。

國民黨台北市議員柳采葳喊話，「謝長廷請你先示範飲用，告訴大家何謂『微量』放射性元素。」微量是指1天1杯核汙水，還是1天3杯。

她批評，鬼月只有1個月，但是民進黨官員卻是1年12個月都在鬼話連篇，民進黨強行通過萊豬時，農業部長陳吉仲曾說，「萊克多巴胺是就是一個很簡單的產品，就是飼料的添加物；就好比是人，我們平常吃三餐，可是你會吃一些保健食品。」可見謝長廷和陳吉仲真的是鬼話兄弟二人組。

柳采葳炮轟，日本排放核汙水，執政黨拿不出態度，甚至放任黨公職胡說八道，⺠進黨一向把反核當成神主牌，對於核能零容忍，遇到日本卻噤聲，根本是雙重標準。⺠進黨應該就日本排放核汙水，與日本進行盤派，要求參與日本監測工作，並提出相關的食安檢測，維護我國漁權及水產，但現在的民進黨除放任謝長廷亂說話，並無其他作為。

另，柳采葳也點名民進黨立委賴品妤，她大酸，核四在賴品妤選區內，賴也喊出反核，對於核汙水影響東北角漁業，賴卻突然間靜默，「大家趕快來協尋賴品妤」。

國民黨台北市議員應曉薇則痛批，反對日本排放核汙水不是只有大陸，韓國、太平洋島國都反對，只有謝叫好，謝真的很有一套，政治歸政治，健康歸健康，「謝長廷你是頭殼壞了是不是？」