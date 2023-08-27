澳洲國防部表示，一架美軍魚鷹機（V-22 Osprey）今（27）日上午在澳洲北領地進行演習時墜毀，澳媒報導機上載有20名美軍陸戰隊員，目前當局已經展開搜救。

澳洲天空新聞網（Sky News Australia）報導，當地時間今日上午11時左右，一架美軍魚鷹機在參加「掠食者奔跑」（Predators Run）聯合軍演時墜毀在澳洲北領地的梅爾維爾島（Melville Island）附近，機上載有20名美軍陸戰隊員。

消息人士透露，這場意外可能造成傷亡，部分人員下落不明。不過澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，澳洲空中醫療服務機構CareFlight證實已經救出3名軍人，其中1人傷勢嚴重，另外2人狀況穩定。

澳洲國防部隨後證實這起意外涉及美軍人員，但不包含澳洲軍人。

2023「掠食者奔跑」軍演共有澳洲、美國、印尼、菲律賓、東帝汶等五國參與，參與人員約達2500人，其中包括500名美國人、120名菲律賓人、120名印尼軍人、50名東帝汶軍人，報導指出，軍演將因這場意外暫停。

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