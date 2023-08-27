大陸國常會7月通過在超大特大城市推進城中村改造的指導意見，以釋放消費潛力和內需。近日廣州官方已下發城中村改造建議稿，初步展開房票安置可行性研究工作。此外，今年廣州全市至少將推進127個城中村改造項目，是有史以來最大規模的年度任務。

《華夏時報》報導，《廣州市城中村改造房票安置實施辦法（建議稿）》近日在網上流傳。有市場人士透露，《建議稿》已下發至廣州市各區，目前尚在討論階段，最後能否實施尚未可知。

廣州市規劃和自然資源局表示，近期一些部門在展開房票安置可行性研究工作，但還處於初步研究階段。

此次市場流傳的《建議稿》中的房票安置主要是針對城中村改造項目的拆遷安置工作，包括政府收儲、統籌做地和「三舊」改造（舊城鎮、舊廠房、舊村莊）等不同模式下的城中村改造項目。

房票是指將被徵收人的房屋安置補償權益進行貨幣量化後，徵收人出具給被徵收人購置房屋的結算憑證。被徵收人可自行向參與房票安置工作的房企購買商品房，直接用房票結算。

廣東省規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，房票安置可以創造出巨大的需求，對新房、二手房庫存去化有明顯的效果，也能滿足居民多樣化的居住需求，還能降低改造成本。

李宇嘉指出，新一輪城中村改造，有幾個新特徵，比如國企主導代替民企，綜合改造代替房地產單一改造，公共屬性回歸代替完全的市場化。因此，改造的資金投入非常大，而且期限錯配很嚴重，後期不管是運營回收資金還是賣地回收資金，週期都很長，而且存在較大的不確定性，特別是地能否賣出去。解決資金問題、解決資金期限錯配是頭等大事。

李宇嘉認為，房票安置可以創造出巨大的需求，對新房、二手房庫存去化有明顯的效果，也能滿足居民多樣化的居住需求，還能降低改造成本。當然，要取決於房票價格的制定，居民是否願意接受，開發商是否願意接受增加更多優惠等等。

中國的房票安置始於2014年。上一輪棚改中，在三四線城市中被廣泛運用。中指研究院指出，房票安置作為特殊的貨幣化安置方式，相較於直接貨幣補償，有助於鎖定購房需求在本地釋放，同時一定程度上緩解了地方政府短期財政集中支出的壓力。後續由於棚改規模持續縮減，房票安置難以大規模長期展開。