日本8月24日啟動核汙水排海，相關負面反應持續發酵。據央視財經26日報導，打開線上銷售平台頁面，搜索「核輻射檢測儀」數據顯示在本周查詢增速高達232％。另據南方週末27日報導，遼寧盤錦是大陸重要的海參養殖基地，已養了10幾年海參的張亮正考慮轉行，計畫放棄過去7百多萬人民幣的硬體投入，「養點淡水的，我這塊離盤錦近，整點盤錦河蟹。等於日本把我財路給斷了」。

張亮表示，過去每年回報比較穩定，也是賺到錢了。但等秋天出完這一批海參以後，擔心未來大陸海域會遭日本核汙水的影響，「日本把污染投到海裡了，把大陸海域的海鮮污染了，沒有人吃我們的海鮮，我們賣給誰？」

但也有一位廣東茂名電白小漁村的漁民相對樂觀，認為自己有十年趕海、打漁生活經歷，以海為生。目前日本核汙水排海對他們並沒有什麼影響，自己正常生活，沒有什麼好擔憂的，「不賣就轉行」。

至於「核輻射檢測儀」的需求激增情形，也有大陸專家說明，放射性測量光有儀器做檢測是遠遠不夠的，還有樣品的採集，樣品的前處理，以及相應方法的建立。對普通的民眾來說，沒有專業的知識，用普通儀器是很難發現的。