新竹縣新住民人口有1萬5千多人，縣府陸續舉辦家事管理、通譯等多元文化推廣課程，營造友善的新住民生活環境，9月將辦理3場多元文化導覽員培訓課程，提昇新住民多元觀點的導覽技巧，包含香草茶、香膏製作、文化分享等，30日前報名，每場限額15名、先搶先贏！

社會處陳欣怡表示，縣府委託新竹市基督教女青年會辦理新住民家庭服務中心，提供新住民家庭各項福利資訊服務整合平台，並和明新科技大學合作北區居家托育服務中心，輔導新住民女性就業及創業，其中取得托育人員登記證書的有10位，9位是大陸籍和1為越南籍的陳小姐。陳小姐擔任居家保母6年，並取得通譯人員證書，是很成功的新住民案例。

新住民家庭服務中心將在9月9日、16日及23日辦理3場多元文化導覽員培訓課程，2場主題是「走讀微笑好味道」，上課地點在湖口工業區極具東南亞特色的仁樂路，由培力新住民朋友擔任導覽員，介紹泰國、印尼、越南、菲律賓特色的商店，再由專家指導導覽技巧。

導覽培力課程中融入多元文化及性平觀點，未來將透過新住民導覽員的解說，有機會讓這條街區除了有工業區外籍移工來消費，更能透過多元文化融合的觀點，闡述新住民生活軌跡，吸引更多民眾前來走訪不同國家的商店，體驗多元文化。

另一場地點在新埔鎮內立社區「知足園」，規畫「知足園走讀」邀請新住民講師，將東南亞香草文化融入導覽中，讓導覽不單是基礎的植物導覽，也可以從中學習到多元文化、習俗及新住民的生活經驗，更發展出融合多元及在地文化的香草茶及左手香膏製作DIY，內容生動豐富。報名洽詢專線03-6570832，網址：https://forms.gle/JwXcX8AtDPQwHzbj7。