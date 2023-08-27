警方破獲的桌遊館內籌碼高達7億餘元。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市中西區民生路上1家桌遊館5月曾發生砸店糾紛，引來警方長期蒐證，26日凌晨大舉動員搜索，逮獲黃姓負責人等4名幹部與賭客共10人，檯面上的籌碼賭資高達7億餘元，依照賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦。

遭搜索的桌遊館持有核發的競技休閒營業登記牌照，實際上卻經營賭博勾當，今年初更換負責人與店名，重新開張營業，5月疑似因股東分紅糾紛，引發莊姓男子開車衝撞店門，並持棍棒砸店，被拍下影片上傳網路。

砸店糾紛引來警方高度重視，業者十分謹慎，經營採會員制，現場提供檳榔、飲料，每次客人兌換籌碼，即先將現金移往他處，規避警方查緝。警方期間多次臨檢，都未查獲不法。

警方不動聲色改以長期調查，店家實際以牌競比賽掩護賭博，私下經營德州撲克、妞妞、百家樂等賭博勾當。

蒐證完備後，警方原本7月就要動員取締，正值杜蘇芮颱風過境，無客人光顧，延宕1個月，近日一舉搜捕成功。當場逮獲6名賭客正玩德州撲克，21歲林姓女子擔任發牌荷官，33歲黃姓男子擔任店長，另有40歲張姓男店員。

警方發現現場籌碼高達7億餘元，查扣賭資僅1萬5000元，另查扣賭具、點鈔機、監視器。

警方再通知37歲黃姓負責人到案接受調查，全案將黃姓負責人、黃姓店長、林姓荷官、張姓店員等4人依涉嫌營利賭博罪移送地檢署偵辦；6名賭客依違反社會秩序維護法各裁罰9000元。