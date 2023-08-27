陳昊森（左起）、任容萱、Selina、林心如、朱軒洋。（TVBS提供）

TVBS《光開門就很忙了》今（27日）播出第10集，特別邀請朱軒洋擔任小幫手，服務客人任家萱Selina與任容萱。活動組長陳意涵將擔當主廚的重責大任，與章廣辰攜手準備民宿晚餐，未料竟引發有史以來最火爆的場面。

先是章廣辰執意試菜，佔用做菜空間，兩位主廚意見不合，加上臨近晚餐時間，店長林心如緊盯出菜進度，眾人情緒緊繃、氣氛膠著，讓代理主廚陳意涵再也Hold不住，爆氣離開廚房。

Selina在懷孕初期參與《光開門就很忙了》錄影，感謝民宿成員連喝茶的咖啡因都特別提醒，也時時關心的身體狀況，「還因為我懷孕，特別規劃較不激烈的騎腳踏車行程，非常貼心。」此次旅遊是任容萱特別規劃，她透露：「距離上一次跟姐姐單獨旅行已是五年前，得知姐姐懷孕，就很希望可以再有一次兩人專屬旅行。」

Selina分享：「出發前最期待看到陳昊森，因為有看他電影作品，想見見小金城武，結果看到本人，怎麼鼻子燒焦了。」原來陳昊森太過於享受台東豔陽，沒做防曬工作，導致臉大曬傷，才讓Selina看到一個燒焦版的小金城武。

金馬獎最佳男配角朱軒洋，光臨民宿擔任小幫手，首次參與實境秀的他非常緊張，笑說：「有點不習慣，連睡覺都有攝影機，差點直接脫褲子。」雖然曾經有餐廳打工經驗，但實際參與民宿工作覺得相當不容。

若要朱軒洋選一個角色的話，則會選擇環保擔當，因為從小到大都被選當環保股長，對於負責整理垃圾、打掃廁所，應該會很上手。錄影過程中，朱軒洋印象最深刻的事情就是第一天報到，必須到姐姐們房間拜碼頭，還一起聊天暢飲，令他至今難忘。TVBS《光開門就很忙了》每周日晚間8點在TVBS歡樂台及TVBS精采台播出。